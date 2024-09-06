Как обновить интерьер: избавляемся от устаревших диванов, шкафов и старомодного освещения

Какие элементы интерьера устарели и чем их заменить в 2024 году

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Время от времени каждому интерьеру требуется обновление, особенно если мебель или декор устарели и больше не соответствуют современным тенденциям. В этой статье мы расскажем, как преобразить пространство и придать ему актуальный вид, избавившись от нелепых моделей, которые давно вышли из моды.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Сложные диваны

Сегодня рынок предлагает множество вариантов диванов, которые легко впишутся в любой интерьер. Однако стоит избегать моделей с яркими орнаментами или деревянными подлокотниками — такие диваны уже давно утратили актуальность.

Диванные гарнитуры "3 в 1", а также кожаные кресла и диваны считаются сложной мебелью, которая не только выглядит тяжеловесно, но и теряет эстетическую ценность. Лучше выбрать простые однотонные диваны с натуральной обивкой и лаконичным дизайном.

Мебельные гарнитуры

Если в вашем доме ещё остались целые наборы мебели, время от них избавляться. Мягкие уголки и кухонные пары уже давно отошли в прошлое. В современном интерьере предпочтение отдаётся самостоятельным предметам, которые гармонируют между собой, но не образуют строгих комплектов. Важно выбирать мебель простых форм, в нейтральных оттенках, выполненную из натуральных материалов.

Компьютерные столы

Компьютерные столы, которые были популярны десятки лет назад, больше не украшают интерьер. На смену им пришли аккуратные небольшие столики, которые отлично вписываются в современный дизайн. Главное, чтобы мебель не только выполняла свою функцию, но и визуально была лёгкой и красивой.

Шкафы на всю стену

Громоздкие шкафы и горки вдоль всей стены потеряли свою актуальность. В тренде зонирование пространства: отдельные книжные шкафы, консоли или гардеробы.

Люстра под потолок

Люстры, прикреплённые вплотную к потолку, также отошли в прошлое. В современной обстановке актуальны светильники на длинных подвесах, которые помогают визуально расширить пространство. Не забывайте про дополнительное освещение — бра и торшеры, которые поддержат общий стиль и создадут уютную атмосферу.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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