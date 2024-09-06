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Проверенные методы чистки обоев: как удалить грязь, жир и следы от маркеров без ремонта

Как избавиться от жирных пятен на обоях, не испортив их
1:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если на обоях появились пятна, это не обязательно повод для срочного ремонта — есть способы, которые помогут справиться с загрязнением в домашних условиях.

Как избавиться от жирных пятен на обоях, не испортив их
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Важно подобрать метод в зависимости от типа обоев: бумажные, виниловые или флизелиновые. Для бумажных обоев процесс удаления пятен особенно сложен из-за их тонкости и склонности к повреждениям.

Одним из популярных методов является использование пшеничного хлеба, который отлично впитывает жир, или ластика для удаления следов от ручки и маркеров. Также можно попробовать прогладить пятно через бумажное полотенце утюгом. Это поможет размягчить и впитать загрязнение.

Виниловые и флизелиновые обои чистятся легче, так как их можно мыть. Для удаления жирных пятен можно использовать соду, смешанную с водой, однако такой способ не подходит для темных обоев, так как они могут осветлиться. Также можно применять крахмал для удаления жира — его смешивают с водой до состояния пасты и наносят на пятно. Бензин помогает не только убрать жир, но и краску с обоев. Использовать его нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. Мел также впитывает загрязнения и подходит для чистки светлых обоев.

После чистки обоев важно дать им высохнуть естественным образом. Использование фена или создание сквозняка может привести к появлению разводов, что только ухудшит внешний вид покрытия.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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