Простые способы освежить интерьер: перестановка мебели, яркие детали и организация пространства

Ошибки в оформлении квартиры, которые легко исправить за один день

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы не являетесь профессиональным дизайнером, создание идеального интерьера может стать непростой задачей, что приводит к частым ошибкам в оформлении жилья. К счастью, многие из них можно исправить буквально за один день, вернув помещению уют и стиль.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Одной из самых распространённых проблем является однообразие цветовой гаммы. Популярная когда-то тенденция оформлять квартиры в "стерильном" стиле привела к тому, что многие дома выглядят холодными и лишёнными индивидуальности. Чтобы оживить интерьер, достаточно добавить несколько ярких акцентов — это могут быть картины или комнатные растения в необычных кашпо, которые сразу сделают пространство более живым и привлекательным.

Ещё одна частая ошибка — большое количество мелких предметов, разбросанных по квартире. Хотя эти вещи могут быть полезными и необходимыми в быту, они создают ощущение беспорядка. Решение простое: использование органайзеров и стильных коробок поможет упорядочить пространство, сохранив функциональность.

Наконец, "скучная" расстановка мебели вдоль стен также делает комнату однообразной. Перестановка мебели может существенно освежить восприятие пространства и привнести новизну без серьёзных затрат.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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