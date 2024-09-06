Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить дома тирамису
Туроператоры рассказали о ценах на отдых во Вьетнаме в Новый год
Жительница Нью-Йорка выиграла суд после выселения из-за шумных птиц
Зачем хитрые дачники добавляют в компост муку
Прошлогодний аутсайдер "Куньлунь" начал сезон с громкой победы
Почему переполненный багажник увеличивает расход топлива
Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open

Простые способы освежить интерьер: перестановка мебели, яркие детали и организация пространства

Ошибки в оформлении квартиры, которые легко исправить за один день
1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы не являетесь профессиональным дизайнером, создание идеального интерьера может стать непростой задачей, что приводит к частым ошибкам в оформлении жилья. К счастью, многие из них можно исправить буквально за один день, вернув помещению уют и стиль.

Ошибки в оформлении квартиры, которые легко исправить за один день
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Одной из самых распространённых проблем является однообразие цветовой гаммы. Популярная когда-то тенденция оформлять квартиры в "стерильном" стиле привела к тому, что многие дома выглядят холодными и лишёнными индивидуальности. Чтобы оживить интерьер, достаточно добавить несколько ярких акцентов — это могут быть картины или комнатные растения в необычных кашпо, которые сразу сделают пространство более живым и привлекательным.

Ещё одна частая ошибка — большое количество мелких предметов, разбросанных по квартире. Хотя эти вещи могут быть полезными и необходимыми в быту, они создают ощущение беспорядка. Решение простое: использование органайзеров и стильных коробок поможет упорядочить пространство, сохранив функциональность.

Наконец, "скучная" расстановка мебели вдоль стен также делает комнату однообразной. Перестановка мебели может существенно освежить восприятие пространства и привнести новизну без серьёзных затрат.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Чехия готова принять газ из Западной Европы
Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.