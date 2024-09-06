Состоятельные россияне предпочитают Пхукет: рынок вилл достиг рекордных продаж в первой половине 2024 года

Bloomberg: россияне выбирают виллы на Пхукете для личного использования

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Курортный остров Пхукет в Таиланде установил новый рекорд по числу открытых вилл в первой половине 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Sri panwa Hotel, CC BY-SA 3.0

Всего было представлено 1285 объектов недвижимости общей стоимостью в 36,3 миллиарда батов, что эквивалентно примерно 1,1 миллиарда долларов США. Такой успех свидетельствует о растущем интересе среди состоятельных россиян, которые предпочитают приобретать виллы на Пхукете для личного использования, а не для инвестиций, сообщает Bloomberg.

Цены на виллы варьируются в широком диапазоне: минимальная стоимость составляет около 15 миллионов бат (416 тысяч долларов), а самые элитные варианты достигают 1 миллиарда бат (27,7 миллиона долларов). Наибольшим спросом пользуются виллы с двумя или тремя спальнями.

Аналитики из Colliers Thailand подтверждают, что рынок недвижимости на Пхукете будет стабильно развиваться до конца 2024 года, несмотря на политическую нестабильность, вызванную сменой премьер-министра и расколом в оппозиционных силах страны.

Пхукет остаётся привлекательным для инвесторов и покупателей благодаря уникальному сочетанию природных условий и выгодных условий для приобретения недвижимости.

Уточнения

Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.



Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́.



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