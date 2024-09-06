Дизайнер рассказала, почему яркие батареи могут испортить интерьер и создать визуальный дискомфорт

Дизайнер порекомендовала избегать ярких цветов для окраски батарей

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Известный российский дизайнер Юлия Тычино поделилась советами по оформлению радиаторов в жилых помещениях. В интервью "ТутНовости" она предостерегла от использования ярких и броских цветов при окраске батарей. По её словам, такие цвета могут нарушить гармонию интерьера и слишком привлекать внимание, что создаст визуальный дискомфорт.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Тычино предложила альтернативу — использование более спокойных и сдержанных оттенков, которые не только будут гармонировать с цветовой палитрой помещения, но и придадут батареям стильный и современный вид. По её мнению, радиатор можно превратить в элемент декора, если правильно подобрать его цветовую гамму. Однако, она предостерегает от выбора кричащих цветов, так как это может вызывать раздражение и ощущение несоответствия.

Кроме того, дизайнер обратила внимание на важность правильного размещения радиаторов для поддержания эффективности системы отопления. Она рекомендует избегать установки мебели и стеклянных экранов перед батареями, так как это может снизить их теплоотдачу и нарушить нормы эксплуатации, что в свою очередь скажется на качестве обогрева помещения.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и системы (калориферы, тёплый пол, ИК-обогрев и пр.), выполняющие эту функцию.



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