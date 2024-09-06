Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк выявил новую мошенническую схему
Ставят ли собакам брекеты? Разбираемся в особенностях ортодонтического лечения животных
"Калининградский янтарный комбинат" запустил экскурсии на производство
Осеннее "спасение" в багажнике: 3 незаменимых вещи для водителя
Как правильно помочь гортензиям пережить зиму: советы по осенней обрезке
Мостовой считает, что такими играми, как матч с Вьетнамом, россияне унижают себя
Швейцарские учёные разработали безопасные электроды для мозга
Как отказ от окрашивания улучшает здоровье ваших волос: основные преимущества
Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое

Новый тренд в дизайне интерьера 2024: текстуры, добавляющие глубину и объём пространству

Объём и многослойность: лучшие материалы для модного интерьера
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор текстурных решений стал одним из главных трендов в оформлении интерьеров в 2024 году, что делает пространство более выразительным и многослойным.

Объём и многослойность: лучшие материалы для модного интерьера
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Сегодня особой популярностью пользуются материалы, создающие объём и добавляющие помещению уникальность. К таким материалам относятся натуральный камень, кирпич и различные виды тканей, которые не только создают эстетическую привлекательность, но и обогащают интерьер тактильными ощущениями.

Эти элементы позволяют превратить скучные и однообразные стены в произведения дизайнерского искусства. Об этом сообщает Telegram-канал "Пытливый житель".

Важность текстуры в интерьере часто недооценивается, хотя она играет ключевую роль в создании уюта и комфортной атмосферы. Венецианская штукатурка, панели с разнообразной фактурой, обои из сукна, гипсовая отделка и имитация бетона — всё это примеры того, как можно придать стенам характер и глубину.

Такие текстурные решения добавляют в помещения не только визуальные эффекты, но и обеспечивают уникальные тактильные ощущения, которые помогают создавать общее впечатление от пространства.

Уточнения

Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование").

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Как отказ от окрашивания улучшает здоровье ваших волос: основные преимущества
Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое
Путин объяснил суть цифрового рубля
Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом
Volkswagen может закрыть заводы из-за экономического кризиса
Компост на 5+: простой ингредиент, который значительно улучшит ваше органическое удобрение
Как пойти в спортзал в первый раз и не облажаться
Бюджетный ремонт кухни: умные решения
Маска для лица с мятой: полезные свойства и преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.