Новый тренд в дизайне интерьера 2024: текстуры, добавляющие глубину и объём пространству

Объём и многослойность: лучшие материалы для модного интерьера

Выбор текстурных решений стал одним из главных трендов в оформлении интерьеров в 2024 году, что делает пространство более выразительным и многослойным.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Сегодня особой популярностью пользуются материалы, создающие объём и добавляющие помещению уникальность. К таким материалам относятся натуральный камень, кирпич и различные виды тканей, которые не только создают эстетическую привлекательность, но и обогащают интерьер тактильными ощущениями.

Эти элементы позволяют превратить скучные и однообразные стены в произведения дизайнерского искусства. Об этом сообщает Telegram-канал "Пытливый житель".

Важность текстуры в интерьере часто недооценивается, хотя она играет ключевую роль в создании уюта и комфортной атмосферы. Венецианская штукатурка, панели с разнообразной фактурой, обои из сукна, гипсовая отделка и имитация бетона — всё это примеры того, как можно придать стенам характер и глубину.

Такие текстурные решения добавляют в помещения не только визуальные эффекты, но и обеспечивают уникальные тактильные ощущения, которые помогают создавать общее впечатление от пространства.

Уточнения

Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование").



Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее.



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