Путин сохранил льготную дальневосточную ипотеку со ставкой два процента

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин объявил о сохранении ставок по дальневосточной и арктической ипотекам на уровне 2%.
Это означает, что приморские семьи смогут продолжать пользоваться льготными условиями кредитования, пишет vostokmedia.com.
Президент напомнил, что в правительстве сомневались относительно целесообразности продолжения действия этой ипотечной программы, однако он предложил положить конец дискуссиям, сохранив действующую ставку по дальневосточной и арктической ипотеке в размере 2 процентов.
Путин также сообщил о выплате в размере 1 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита приморским семьям.
Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка. Самый распространённый вариант использования ипотеки в России — это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жильё, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру.
Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.
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