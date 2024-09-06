Путин сохранил льготную дальневосточную ипотеку со ставкой два процента

В Приморье остаётся ипотека со ставкой в размере 2 процентов

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин объявил о сохранении ставок по дальневосточной и арктической ипотекам на уровне 2%.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Это означает, что приморские семьи смогут продолжать пользоваться льготными условиями кредитования, пишет vostokmedia.com.

Президент напомнил, что в правительстве сомневались относительно целесообразности продолжения действия этой ипотечной программы, однако он предложил положить конец дискуссиям, сохранив действующую ставку по дальневосточной и арктической ипотеке в размере 2 процентов.

Путин также сообщил о выплате в размере 1 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита приморским семьям.

Уточнения

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка. Самый распространённый вариант использования ипотеки в России — это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жильё, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру.





Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.



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