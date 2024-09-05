Пять шагов к быстрой продаже недвижимости с максимальной выгодой

Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не стоит недооценивать важность чистоты и порядка в предлагаемой к покупке квартире. Этим и другими секретами быстрой и выгодной продажи недвижимости поделилась с РИАМО заместитель руководителя офиса продаж компании "ТСН Недвижимость" Софья Полякова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Продажа квартиры может быть сложным процессом, особенно если вы хотите получить максимальную выгоду от сделки. Однако, следуя нескольким простым советам, вы можете увеличить свои шансы на успешную продажу.

1. Исследование рынка

Прежде чем выставить свою квартиру на продажу, проведите исследование рынка. Изучите цены на аналогичные объекты в вашем районе, обратитесь к специалистам за консультацией. Это поможет вам определить оптимальную цену для вашей квартиры.

2. Подготовка квартиры

Перед тем как выставлять объект на продажу, убедитесь, что он готов к показу. Проведите генеральную уборку, сделайте небольшой косметический ремонт, если это необходимо.

"Редкий покупатель выбирает среди похожих вариантов только по планировке или по квадратным метрам. Он как бы примеряет квартиру на себя", — объяснила риелтор.

Она вспомнила не один случай, когда в квартире было элементарно не убрано с прицелом на то, что продать её хотели по цене ниже рынка — а покупатели всё равно на неё не позарились.

3. Качественные фотографии

Хорошие фотографии являются ключевым фактором при продаже недвижимости.

"Как показывает практика, недостаточно просто сделать фото на суперсовременный телефон. Фото должны быть светлыми — на них должно быть хорошо видно пространство. Они должны подчёркивать все достоинства квартиры и маскировать все её недостатки", — посоветовала эксперт.

4. Составление объявления

Ваше объявление должно быть максимально информативным и привлекательным. Укажите все параметры квартиры, включая площадь, количество комнат, состояние ремонта и т. д. Напишите продающий текст, который подчеркнёт все преимущества вашего объекта.

5. Продвижение объявления

После того как вы разместили объявление на рекламных площадках, следите за количеством просмотров и делайте регулярное продвижение. Это поможет привлечь больше потенциальных покупателей.

Следуя этим советам, вы сможете продать свою квартиру быстро и выгодно. Помните, что каждый шаг важен для успешной сделки, поэтому не пренебрегайте ни одним из них, заключила Полякова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.