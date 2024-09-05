Раскрыт предел, до которого будет дорожать аренда квартир

Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда квартир и дальше будет дорожать, уверен директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Он объяснил "Газете.Ru" причины роста цен на съёмное жильё.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов, PDM

По мнению риелтора, рынок жилья стремится к балансу между арендной платой и стоимостью обслуживания кредита. Сейчас в большинстве регионов РФ платёж по ипотеке составляет 1,5% от цены квартиры, а арендная ставка — порядка 0,5%. То есть если, к примеру, квартира стоит 10 миллионов, то ежемесячный ипотечный платёж за неё — около 150 тысяч рублей, а снять такую же можно всего за 50 тысяч.

Таким образом, аренда будет дорожать, пока не догонит ипотечные платежи.

В августе снять квартиру стоило в среднем по России 40 тысяч рублей, в Москве — более 100 тысяч.

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