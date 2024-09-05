Разъяснено, кто должен оплачивать замену электросчётчика

Юрист Ирина Сивакова разъяснила у себя в телеграме права потребителей в части замены электросчётчика.
Жильцы не должны платить за установку нового электросчётчика или поверку старого, если он вышел из строя, истёк срок его эксплуатации (по техпаспорту) или срок действия его метрологической поверки.
Прибор учёта приобретается и устанавливается в шестимесячный срок за счёт поставщика электроэнергии, если речь идёт об установке счётчика в квартире многоквартирного дома, или электросетевой организации — во всех остальных случаях (ст. 37 Закона об электроэнергетике).
В других ситуациях собственник жилого помещения (например, если он хочет заменить счётчик на более новую модель) оплачивает установку и сам прибор из своего кармана.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.