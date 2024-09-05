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Советы по ведению домашнего хозяйства: как защитить свою одежду от платяной моли

Советы, как предотвратить появление моли
1:11
Недвижимость

Очистите свою одежду

Регулярно чистите свою одежду, особенно из натуральных волокон, таких как шерсть и шелк. Моль привлекает пот, масло и остатки пищи на тканях.

Советы, как предотвратить появление моли
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, CC BY 2.0

Используйте герметичное хранение

Храните одежду в герметичных контейнерах или вакуумных пакетах. Это предотвращает попадание моли внутрь и откладывание яиц на вашу одежду.

Кедровые изделия

Кедровые блоки или пакетики могут помочь отпугнуть моль. Поместите их в шкафы или ящики. Кедр источает аромат, который не нравится моли.

Лавандовые саше

Моль также не любит запах лаванды. Используйте пакетики с лавандой или сушеную лаванду в местах хранения.

Воздействие солнечного света

Солнечный свет может помочь отпугнуть моль. По возможности время от времени подвергайте одежду воздействию солнечных лучей.

Ловушки для моли

Рассмотрите возможность использования ловушек для моли. Эти ловушки содержат феромоны, которые привлекают моль и удерживают ее, не давая ей добраться до вашей одежды.

 

Уточнения

Мо́ль платяна́я или мо́ль ко́мнатная (лат. Tineola bisselliella) — вид чешуекрылых насекомых из семейства настоящих молей (Tineidae). Космополитический вид. Моль населяет дома и является домашним вредителем, гусеницы которого портят ткани, объедая их, и грызут шёлковую обивку мебели. Ущерб изделиям наносят только гусеницы, потому что имаго лишены ротового аппарата грызущего типа. В тёмное ночное время взрослые моли летят к искусственному источнику света.
 

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. Произрастает на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии. Культурные формы выращиваются в садах во всём мире.
 

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Разделение отряда чешуекрылых на дневных бабочек и ночных бабочек достаточно распространено, однако не является научно обоснованным
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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