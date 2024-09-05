Как недорого обновить съёмную квартиру: идеи для преображения интерьера с минимальными затратами

5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Съёмное жильё часто оставляет желать лучшего, особенно если хозяева не разрешают менять что-либо в интерьере. Однако есть несколько простых и малозатратных способов сделать съёмную квартиру более уютной и практичной без капитального ремонта.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Яркий текстиль

Вместо того чтобы перевозить всю мебель, можно обновить интерьер с помощью текстиля. Уютные подушки, пледы и шторы помогут добавить цвета и создать более комфортную обстановку. Кроме того, несколько картин на стенах могут преобразить пространство.

Напольный ковёр

Если квартира выглядит устаревшей, качественный ковёр поможет её оживить. Выберите большой ковёр с мягким ворсом, приятный на ощупь. Яркие ковры подойдут для нейтральных помещений, а для загромождённых интерьеров лучше выбрать спокойные тона.

Оригинальное освещение

Правильное освещение способно кардинально изменить атмосферу. Настольные лампы, торшеры и стильные светильники добавят тепла и уюта. Выбирайте рассеянное освещение для потолка, чтобы свет равномерно распространялся по комнате. А стильные плафоны или гирлянды создадут атмосферу уюта.

Перестановка мебели

Если хозяин разрешает перемещать мебель, это отличный способ обновить квартиру. Главное — продумать план, чтобы мебель не только вписывалась в интерьер, но и была удобной.

Приятные запахи

Часто в съёмных квартирах остаются запахи предыдущих жильцов. С помощью ароматических свечей можно добавить приятные ароматы. Для спальни подойдут мягкие запахи, а для кухни — свежие цитрусовые ароматы.

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