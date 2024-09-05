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Что нужно выбросить из дома, чтобы создать уют: список ненужных предметов и способы их утилизации

Какие вещи нужно выбросить, чтобы избавиться от хлама в доме
1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Любой интерьер, даже выполненный по последнему слову дизайна, может быть безвозвратно испорчен, если в доме скопились ненужные и старые вещи. Эти предметы занимают пространство, создают визуальный беспорядок и не несут никакой практической пользы.

Какие вещи нужно выбросить, чтобы избавиться от хлама в доме
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Часто мы храним предметы в надежде, что они ещё пригодятся, но на деле они лишь превращаются в бесполезный хлам. Чтобы освободить свой дом и жизнь от лишнего, стоит начать с избавления от определённых вещей.

Одежда

Если вы не носили какую-то вещь более двух сезонов, она вряд ли снова станет полезной. Особенно это касается вещей, которые стали малы или велики. Такие вещи лучше отдать тем, кто в них нуждается, а совсем изношенные просто выбросить.

Нижнее бельё и носки

Застиранное бельё, растянутые трусы, носки с дырками и без пары — всё это лучше утилизировать. Эти предметы, как правило, уже не подлежат восстановлению и не несут никакой ценности.

Гаджеты

Старые, поломанные устройства и техника, которая давно потеряла свою актуальность, также не должны занимать место в вашем доме. Если вы до сих пор не продали старый смартфон или планшет, лучше выбросить их, как и громоздкие кухонные устройства, которые можно заменить на более компактные и многофункциональные.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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