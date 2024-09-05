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Инвестиции в элитное жилье Москвы: аренда на вторичном рынке окупится быстрее новостроек

Окупаемость элитного жилья в Москве займёт до 25 лет
1:10
Недвижимость

Аналитики агентства Nika Estate проанализировали рынок недвижимости и пришли к выводу, что окупаемость инвестиций в элитные квартиры Москвы может составить около 20 лет на вторичном рынке и до 25 лет в новостройках. Эти данные были опубликованы на портале РБК.

Окупаемость элитного жилья в Москве займёт до 25 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

Специалисты подчеркнули, что приобретение элитного жилья скорее подходит для сохранения капитала, а не для получения быстрой прибыли. Инвестиции в такие объекты оправданы только при условии отсутствия других планов на использование данной недвижимости.

Один из ключевых факторов, объясняющих более быструю окупаемость на вторичном рынке, — это развитая инфраструктура и стабильный спрос на аренду. Покупка новостроек, напротив, требует больше времени на окупаемость из-за более высокой стоимости приобретения и дополнительных затрат на ремонт и отделку.

С другой стороны, доход от аренды элитного жилья, как правило, ниже по сравнению с массовым сегментом. Это связано с меньшим спросом на элитные квартиры и высокими расходами на их содержание.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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