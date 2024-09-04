Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд

Белые стены и светло-серая мебель больше не считаются универсальным решением для создания современного интерьера.
Об этом дизайнер Эмили Шоу рассказала в интервью для издания Insider. По ее мнению, стандартные интерьерные решения с преобладанием белого и светло-серого цветов уже выглядят устаревшими.
Шоу считает, что актуальными становятся уникальность, сочетание различных стилей, яркие цвета и элементы ручной работы.
Она отметила, что использование разнообразных цветов, форм, узоров и текстур способствует вдохновению, особенно для тех, кто проводит много времени в помещении.
Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).
Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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