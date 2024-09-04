Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йогурт и его влияние на здоровье волос: полезные свойства и рецепты домашних масок
Science: тектоника плит на время осушила Средиземное море 5,5 млн лет назад
Новая Зеландия с 1 октября увеличит туристический налог почти втрое
"Лемана Про" заменит бренды Adeo на собственные
Предотвратить развитие диабета поможет ограничение потребления некоторых продуктов — эксперт
От советской классики до авторских экспериментов: секреты идеальных домашних глазированных сырков
В АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане
Медведев рассказал, что на тренировках старается принимать с более близких позиций
Как часто нужно менять кисти для макияжа?

Крах спроса на новостройки: как девелоперы будут спасать рынок

Эксперт прогнозирует снижение цен на новостройки в России
0:53
Недвижимость

Спрос на новостройки в России с июля упал на 70% из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 18%.

Эксперт прогнозирует снижение цен на новостройки в России
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY 3.0

Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью с "Ридусом". Он считает, что сокращение спроса вызовет падение цен на первичном рынке жилья на 15-20%. Уже сейчас некоторые девелоперы предлагают скидки в этом диапазоне.

Апрелев также отметил, что часть покупателей переключилась на вторичный рынок жилья, что привело к некоторому его оживлению. Однако, по его мнению, значительного роста спроса ожидать не стоит, так как ключевая ставка остается на высоком уровне.

Эксперт уверен, что повышения цен на квартиры в России в ближайшее время не произойдет.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Секреты приготовления вкусной и полезной закуски
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Последние материалы
Йогурт и его влияние на здоровье волос: полезные свойства и рецепты домашних масок
Science: тектоника плит на время осушила Средиземное море 5,5 млн лет назад
Новая Зеландия с 1 октября увеличит туристический налог почти втрое
"Лемана Про" заменит бренды Adeo на собственные
Предотвратить развитие диабета поможет ограничение потребления некоторых продуктов — эксперт
Эксперт прогнозирует снижение цен на новостройки в России
От советской классики до авторских экспериментов: секреты идеальных домашних глазированных сырков
В АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане
Медведев рассказал, что на тренировках старается принимать с более близких позиций
Муром - Город влюбленных. Здесь похоронены Петр и Февронья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.