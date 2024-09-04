Крах спроса на новостройки: как девелоперы будут спасать рынок

Эксперт прогнозирует снижение цен на новостройки в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на новостройки в России с июля упал на 70% из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 18%.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY 3.0

Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью с "Ридусом". Он считает, что сокращение спроса вызовет падение цен на первичном рынке жилья на 15-20%. Уже сейчас некоторые девелоперы предлагают скидки в этом диапазоне.

Апрелев также отметил, что часть покупателей переключилась на вторичный рынок жилья, что привело к некоторому его оживлению. Однако, по его мнению, значительного роста спроса ожидать не стоит, так как ключевая ставка остается на высоком уровне.

Эксперт уверен, что повышения цен на квартиры в России в ближайшее время не произойдет.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.



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