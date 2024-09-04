Раскрыты признаки недобросовестных сантехников, от которых лучше держаться подальше

Ремонтник-профессионал рассказал о недобросовестных сантехниках

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рассказал "Известиям", как отличить недобросовестного сантехника.

Фото: Госжилинспекция Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Прежде всего — по попыткам махинации с ценами. С порога требуйте назвать стоимость работ, и если она выше озвученной по телефону, — гоните ушлого дельца прочь!

"На одни и те же услуги ценник в квартирах с новым и старым ремонтом может различаться в несколько раз, — добавил Васильев. — Если мастер вам не знаком, лучше говорить, что квартира съёмная".

Не соглашайтесь ни на какие дополнительные услуги. Пришёл, например, засор прочищать — пусть этим и ограничится.

"Если предстоит серьёзный ремонт сантехники и мастеру требуются комплектующие, проследите за закупкой всего необходимого лично", — посоветовал эксперт.

В противном случае слесарь пойдёт в мелкую лавку своего знакомого, где ему продадут всё с большой скидкой и выбьют два чека. Разница пополнит карманы алчных гуру канализационно-водопроводного мастерства.

Помните, что многие сантехнические работы управляющая компания вам обязана проводить бесплатно. "Полный список можно найти в постановлении правительства РФ № 491", — уточнил собеседник издания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.