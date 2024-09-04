Раскрыты признаки недобросовестных сантехников, от которых лучше держаться подальше

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рассказал "Известиям", как отличить недобросовестного сантехника.
Прежде всего — по попыткам махинации с ценами. С порога требуйте назвать стоимость работ, и если она выше озвученной по телефону, — гоните ушлого дельца прочь!
"На одни и те же услуги ценник в квартирах с новым и старым ремонтом может различаться в несколько раз, — добавил Васильев. — Если мастер вам не знаком, лучше говорить, что квартира съёмная".
Не соглашайтесь ни на какие дополнительные услуги. Пришёл, например, засор прочищать — пусть этим и ограничится.
"Если предстоит серьёзный ремонт сантехники и мастеру требуются комплектующие, проследите за закупкой всего необходимого лично", — посоветовал эксперт.
В противном случае слесарь пойдёт в мелкую лавку своего знакомого, где ему продадут всё с большой скидкой и выбьют два чека. Разница пополнит карманы алчных гуру канализационно-водопроводного мастерства.
Помните, что многие сантехнические работы управляющая компания вам обязана проводить бесплатно. "Полный список можно найти в постановлении правительства РФ № 491", — уточнил собеседник издания.
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