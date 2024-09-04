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Эти продукты канализация не в состоянии "переварить" — ни в коем случае не выливайте их!

Биотехнолог Мария Золотарёва запретила выливать в раковину горячий суп
1:41
Недвижимость

Супы, бульоны и вообще жирная пища могут засорить канализацию, их не следует сливать в кухонную мойку или унитаз, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Биотехнолог Мария Золотарёва запретила выливать в раковину горячий суп
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Образующиеся пробки и засоры естественно ухудшают проходимость сточных труб, и в накопившихся отходах могут начаться процессы гниения", — пояснила она в разговоре с "Газетой.Ru".

"Поэтому остатки масла с посуды лучше промокнуть и собрать бумажной салфеткой. Если остатков масла или супа много, нужно перелить их в отдельную ёмкость, плотно закрыть её и выбросить в ведро или мусорный контейнер", — посоветовала собеседница издания.

Горячую воду после варки макарон или картошки можно сливать, если позволяет материал труб и чаши раковины. Фаянс может треснуть, ПВХ — деформироваться. Включать во время слива холодную воду — не вариант: всё лопнет от перепада температур.

"Рекомендуется в этом случае выливать кипяток тонкой струйкой в сливное отверстие, стараясь не попадать на дно и стенки раковины. А вот если раковина, сифон и канализационные трубы выполнены из нержавеющей стали, чугуна и других металлов, кипяток не принесёт им вреда. Более того, горячая вода эффективно разрушает осевший на стенках жир и показана для профилактики засоров", — заметила Золотарёва.

"Соблюдая правила ухода за мойкой и системой канализации, можно избежать серьёзных проблем и продлить срок службы оборудования", — подытожила она.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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