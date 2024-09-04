Эти продукты канализация не в состоянии "переварить" — ни в коем случае не выливайте их!

Биотехнолог Мария Золотарёва запретила выливать в раковину горячий суп

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Супы, бульоны и вообще жирная пища могут засорить канализацию, их не следует сливать в кухонную мойку или унитаз, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Образующиеся пробки и засоры естественно ухудшают проходимость сточных труб, и в накопившихся отходах могут начаться процессы гниения", — пояснила она в разговоре с "Газетой.Ru".

"Поэтому остатки масла с посуды лучше промокнуть и собрать бумажной салфеткой. Если остатков масла или супа много, нужно перелить их в отдельную ёмкость, плотно закрыть её и выбросить в ведро или мусорный контейнер", — посоветовала собеседница издания.

Горячую воду после варки макарон или картошки можно сливать, если позволяет материал труб и чаши раковины. Фаянс может треснуть, ПВХ — деформироваться. Включать во время слива холодную воду — не вариант: всё лопнет от перепада температур.

"Рекомендуется в этом случае выливать кипяток тонкой струйкой в сливное отверстие, стараясь не попадать на дно и стенки раковины. А вот если раковина, сифон и канализационные трубы выполнены из нержавеющей стали, чугуна и других металлов, кипяток не принесёт им вреда. Более того, горячая вода эффективно разрушает осевший на стенках жир и показана для профилактики засоров", — заметила Золотарёва.

"Соблюдая правила ухода за мойкой и системой канализации, можно избежать серьёзных проблем и продлить срок службы оборудования", — подытожила она.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.