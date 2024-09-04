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Не можете избавиться от ржавчины в утюге? Вот что нужно делать

Как избавиться от ржавчины в утюге
1:32
Недвижимость

Почему утюг оставляет ржавые разводы

Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь.

Как избавиться от ржавчины в утюге
Фото: PxHere is licensed under CC0

При неправильной очистке известковый налет затвердеет. Подача пара уменьшается, и из парового утюга выходят хлопья, оставляя белые или коричневые следы на одежде. Поэтому это вредно не только для утюга, но и для целостности вашей одежды.

Как избавиться от ржавчины в утюге

Самый простой способ избавиться от накипи или ржавчины в утюге — использовать столовый уксус. Разведите его в пропорции 1:3 с водой и залейте внутрь утюга. После этого нужно прогреть устройство до максимума и несколько раз нажать на выпуск пара. Желательно делать это над раковиной.

Ржавчину также можно удалить с помощью специальных антикоррозийных средств. Для этого потребуется нагреть утюг, перевернуть его, и насыпать изделие в отверстия подошвы. После этого начнет выходить грязь и ржавчина. Когда все будет выключено, очистите прибор и протрите все поверхности сухой тканью.

Почему появляется ржавчина на утюге

Причинами появления накипи, прогара и активизации коррозионных процессов могут быть различные факторы. Например, повышенное содержание солей жесткости, кальция и магния из-за отсутствия фильтров для умягчения воды.

Ржавчина также может появиться из-за повышенной концентрации солей железа и меди в воде.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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