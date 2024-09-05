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Основные ошибки при ремонте кухни: недостаток мест хранения, слабое освещение и керамика

Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
1:51
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При планировании ремонта кухни важно заранее продумать множество нюансов, чтобы создать комфортное пространство для готовки. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поскольку переделка кухни — задача трудоёмкая и затратная. Рассмотрим основные ошибки, которых следует избегать при планировке кухни.

Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Вытяжка

Даже если вы планируете готовить не часто, мощная вытяжка — необходимый элемент. Запахи пищи быстро распространяются по квартире, особенно если кухня совмещена с гостиной.

Открытое хранение

На рекламных фото открытые полки выглядят стильно, но в реальной жизни они могут превратиться в постоянный источник беспорядка. Изобилие вещей на виду создаёт ощущение тесноты и хаоса. Лучше комбинировать открытые и закрытые системы хранения, а полки оставить для предметов, которые используются каждый день.

Недостаток мест для хранения

Минималистичный стиль в моде, но он подходит больше для тех, кто редко готовит или живёт один. В стандартной семье хранение на кухне — вопрос первостепенной важности. Недостаток шкафчиков и полок может превратиться в настоящую проблему, особенно если на кухне планируется частое приготовление еды.

Керамическая раковина

Керамика выглядит стильно, но не отличается практичностью. Со временем она может потерять свой вид и покрыться трещинами. Лучше выбрать раковину из нержавеющей стали — она не только долговечнее, но и практичнее в уходе.

Недостаточное освещение

Единая лампа по центру кухни — плохое решение. Для комфорта при готовке стоит продумать различные сценарии освещения: над рабочими поверхностями, обеденной зоной и плитой.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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