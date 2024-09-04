Стиль лофт в маленьком пространстве: как не перегрузить интерьер и сохранить ощущение свободы

Классический лофт для небольшой квартиры: советы дизайнеров

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Лофт — это стиль, который обычно ассоциируется с просторными апартаментами и высокими потолками. Тем не менее, никто не запрещает применять его элементы и в небольших квартирах. Важно только соблюдать баланс и следовать нескольким рекомендациям, чтобы избежать перегрузки интерьера.

Фото: unsplash.com by Drew Coffman, PDM

Во-первых, стоит разумно подходить к выбору материалов. Декоративные элементы могут быть недорогими, но основные строительные материалы, такие как искусственный кирпич или бетон, должны быть высокого качества. Это создаст правильную основу для стилистики лофта.

Во-вторых, потолок — один из ключевых элементов интерьера. В малогабаритной квартире не стоит экспериментировать с высокими конструкциями, как это делают в классическом лофте. Лучше оставить его ровным и белым — это создаст иллюзию высоты и простора, подходящую для любого интерьера.

Третье правило касается цветовой палитры. Лофт традиционно использует тёмные и насыщенные тона, такие как кожа и дуб. Однако в маленьком пространстве это может привести к эффекту тяжести. Чтобы сохранить стиль и не потерять ощущение пространства, используйте светлые стены в качестве фона для более тёмных акцентов.

Наконец, важно не переборщить с деталями. Если вы внедрите слишком много элементов лофта в небольшую квартиру, это создаст ощущение загроможденности и визуальной тесноты. Лучше акцентироваться на нескольких ключевых чертах стиля, чтобы добиться гармонии.

Уточнения

Лофт (от англ. loft — «чердак») — хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё, мастерские, офисные помещения или центры совместной работы.



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