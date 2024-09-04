Эффективные способы борьбы с посторонними шумами в доме: мягкие панели и правильная мебель

Простые способы улучшить шумоизоляцию квартиры без ремонта

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Проблема шумоизоляции в многоэтажных домах является одной из самых актуальных тем для жильцов. Тонкие стены позволяют слышать посторонние звуки, такие как телефонные разговоры соседей, работающий телевизор или плач ребёнка. Это создает неудобства, особенно после долгого рабочего дня, когда хочется тишины и покоя. К сожалению, управляющие компании не всегда могут предложить эффективные решения, особенно если капитальный ремонт планируется нескоро.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Тем не менее, существует несколько способов улучшить звукоизоляцию квартиры. Один из самых простых методов — это правильная расстановка мебели. Например, книжные шкафы или шкафы-купе, расположенные вдоль стен, могут стать барьером для звуков. Крупная мебель, такая как диваны и кресла, также поможет уменьшить слышимость. Если шум доносится из подъезда, разумным решением будет переставить прихожую мебель ближе к стене, граничащей с лестничной площадкой.

Кроме мебели, полезными могут стать мягкие обивочные материалы и панели. Текстиль, такие как ковры на полу и мягкие панели на стенах, не только поглощают звук, но и делают дом уютнее. Панели могут быть изготовлены из различных материалов, включая искусственную кожу или ткани, такие как велюр или шёлк.

Также стоит обратить внимание на акустические панели. Они особенно эффективны для подавления эха, что может быть полезно в домашних студиях или кинотеатрах. Такие панели просты в установке, гигиеничны и огнеупорны, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет улучшить качество жизни в своей квартире без серьёзных ремонтных работ.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.