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Эффективные способы укладки деревянного пола, которые помогут скрыть ошибки и преобразить интерьер

Эксперты рассказали, как правильно выбрать рисунок и способ укладки паркета
1:27
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Укладка деревянного пола — это не просто вопрос практичности, но и важная часть оформления интерьера, которая придаёт ему стиль и характер. Чтобы пол выглядел привлекательно, необходимо учесть несколько основных нюансов.

Эксперты рассказали, как правильно выбрать рисунок и способ укладки паркета
Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

Если вы хотите визуально увеличить пространство, укладывайте доски поперёк комнаты. Такой способ расширяет помещение, делая его более просторным. Чтобы визуально удлинить пространство, укладывайте доски вдоль комнаты. Для тех, кто желает добавить динамики и разнообразия в интерьер, идеально подойдёт диагональная укладка или популярный рисунок "ёлочка".

Часто строители располагают доски торцом к окну, поскольку это помогает скрыть возможные погрешности укладки. Если планируется укладка пола во всех комнатах квартиры, важно соблюдать единое направление укладки, однако каждые 12 метров рекомендуется делать порожек, чтобы избежать появления волн и неровностей в центре комнаты.

Для небольших помещений трёхполосный паркет является отличным выбором. Этот формат, в котором на одной доске изображены три узкие дощечки, визуально увеличивает пространство, создавая ощущение большего объёма и порядка.

Рисунок "ёлочка" прекрасно подходит для интерьеров, выполненных в классическом, рустикальном, кантри, джапанди или скандинавском стилях.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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