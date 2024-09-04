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Правильная расстановка: как организовать кухню по принципу рабочего треугольника

Планировка кухни: как избежать ошибок при расстановке техники
1:22
Недвижимость » Ремонт

При обустройстве кухни важно правильно разместить плиту, раковину и холодильник, чтобы пространство было не только удобным, но и безопасным. Основное правило организации кухонного пространства — соблюдение принципа "рабочего треугольника". Это концепция, которая описывает оптимальное передвижение между тремя ключевыми зонами кухни: варочной панелью, мойкой и холодильником.

Планировка кухни: как избежать ошибок при расстановке техники
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Раковину следует расположить между холодильником и плитой. Идеальное расстояние от мойки до холодильника составляет 1,2-2,2 метра, что позволяет удобно перемещаться между зонами хранения и мытья. Расстояние от плиты до раковины должно быть в пределах 1,2-1,8 метра, чтобы обеспечить комфортную готовку и минимизировать риск ожогов или других несчастных случаев.

Холодильник рекомендуется устанавливать в крайней точке кухонного гарнитура, чтобы он не визуально не делил пространство. Важно, чтобы дверь холодильника открывалась свободно и не блокировала проход.

Оптимальное расстояние между плитой и холодильником составляет 3-4 метра. Это расстояние позволяет минимизировать ненужные движения и сделать процесс готовки максимально удобным.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка. Бытовые приборы могут быть разделены на:

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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