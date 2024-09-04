Правильная расстановка: как организовать кухню по принципу рабочего треугольника

При обустройстве кухни важно правильно разместить плиту, раковину и холодильник, чтобы пространство было не только удобным, но и безопасным. Основное правило организации кухонного пространства — соблюдение принципа "рабочего треугольника". Это концепция, которая описывает оптимальное передвижение между тремя ключевыми зонами кухни: варочной панелью, мойкой и холодильником.
Раковину следует расположить между холодильником и плитой. Идеальное расстояние от мойки до холодильника составляет 1,2-2,2 метра, что позволяет удобно перемещаться между зонами хранения и мытья. Расстояние от плиты до раковины должно быть в пределах 1,2-1,8 метра, чтобы обеспечить комфортную готовку и минимизировать риск ожогов или других несчастных случаев.
Холодильник рекомендуется устанавливать в крайней точке кухонного гарнитура, чтобы он не визуально не делил пространство. Важно, чтобы дверь холодильника открывалась свободно и не блокировала проход.
Оптимальное расстояние между плитой и холодильником составляет 3-4 метра. Это расстояние позволяет минимизировать ненужные движения и сделать процесс готовки максимально удобным.
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