Правильная расстановка: как организовать кухню по принципу рабочего треугольника

Планировка кухни: как избежать ошибок при расстановке техники

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При обустройстве кухни важно правильно разместить плиту, раковину и холодильник, чтобы пространство было не только удобным, но и безопасным. Основное правило организации кухонного пространства — соблюдение принципа "рабочего треугольника". Это концепция, которая описывает оптимальное передвижение между тремя ключевыми зонами кухни: варочной панелью, мойкой и холодильником.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Раковину следует расположить между холодильником и плитой. Идеальное расстояние от мойки до холодильника составляет 1,2-2,2 метра, что позволяет удобно перемещаться между зонами хранения и мытья. Расстояние от плиты до раковины должно быть в пределах 1,2-1,8 метра, чтобы обеспечить комфортную готовку и минимизировать риск ожогов или других несчастных случаев.

Холодильник рекомендуется устанавливать в крайней точке кухонного гарнитура, чтобы он не визуально не делил пространство. Важно, чтобы дверь холодильника открывалась свободно и не блокировала проход.

Оптимальное расстояние между плитой и холодильником составляет 3-4 метра. Это расстояние позволяет минимизировать ненужные движения и сделать процесс готовки максимально удобным.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка. Бытовые приборы могут быть разделены на:



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.