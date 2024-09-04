Как сделать батареи невидимыми в интерьере, не жертвуя теплом: три проверенных метода

Три стильных способа скрыть батареи в интерьере и сохранить тепло

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Батареи в интерьере часто бросаются в глаза и могут нарушать гармонию общего дизайна помещения. Однако существует несколько способов скрыть радиаторы, сохранив при этом их функциональность и эффективность.

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Первый метод заключается в использовании декоративных экранов. Эти экраны могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, металл или пластик. Правильно подобранный экран не только скроет батарею, но и может стать стильным элементом декора, подчёркивающим общий стиль комнаты. Важно учитывать, чтобы в экране было достаточно отверстий для свободной циркуляции тепла.

Второй способ — покраска батареи в цвет стен. Такой подход позволяет визуально "растворить" радиатор в пространстве, делая его менее заметным. При выборе краски следует обратить внимание на её устойчивость к высоким температурам, чтобы со временем она не потеряла своего первоначального вида.

Третий вариант — использование мебели или декоративных элементов. Например, можно разместить перед батареей шкаф с открытой задней стенкой или закрыть её занавеской. Однако важно, чтобы эти элементы не блокировали поток тепла в комнату, иначе эффективность обогрева может снизиться.

Уточнения

Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также «излучатель» от лат. radius «луч») — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых, элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно — вода).



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