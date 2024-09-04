Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вызывает ли тяжёлая атлетика варикозное расширение вен
Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять
Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
Новым главным тренером "Ахмата" стал Ташуев
Как сделать тоник с васильком для идеальной кожи: простой рецепт и его преимущества
Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
В горах Сочи расцвели крокусы
Высокий хвост: как создать идеальный образ для любого случая?

Как сделать батареи невидимыми в интерьере, не жертвуя теплом: три проверенных метода

Три стильных способа скрыть батареи в интерьере и сохранить тепло
1:21
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Батареи в интерьере часто бросаются в глаза и могут нарушать гармонию общего дизайна помещения. Однако существует несколько способов скрыть радиаторы, сохранив при этом их функциональность и эффективность.

Три стильных способа скрыть батареи в интерьере и сохранить тепло
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Первый метод заключается в использовании декоративных экранов. Эти экраны могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, металл или пластик. Правильно подобранный экран не только скроет батарею, но и может стать стильным элементом декора, подчёркивающим общий стиль комнаты. Важно учитывать, чтобы в экране было достаточно отверстий для свободной циркуляции тепла.

Второй способ — покраска батареи в цвет стен. Такой подход позволяет визуально "растворить" радиатор в пространстве, делая его менее заметным. При выборе краски следует обратить внимание на её устойчивость к высоким температурам, чтобы со временем она не потеряла своего первоначального вида.

Третий вариант — использование мебели или декоративных элементов. Например, можно разместить перед батареей шкаф с открытой задней стенкой или закрыть её занавеской. Однако важно, чтобы эти элементы не блокировали поток тепла в комнату, иначе эффективность обогрева может снизиться.

Уточнения

Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также «излучатель» от лат. radius «луч») — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых, элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно — вода).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять
Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
Новым главным тренером "Ахмата" стал Ташуев
Как сделать тоник с васильком для идеальной кожи: простой рецепт и его преимущества
Никитский ботанический сад: оазис природы в Крыму
Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
Гостиницы в Ялте со "всё включено": лучший выбор для идеального отпуска
Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
В горах Сочи расцвели крокусы
Высокий хвост: как создать идеальный образ для любого случая?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.