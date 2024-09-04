Эксперты перечислили устаревшие интерьерные тренды 2024 года и дали советы по их замене современными решениями

Устаревшие тренды в дизайне: почему многоуровневые потолки больше не в моде

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В 2024 году дизайн интерьера претерпел значительные изменения. Эксперты Домклик дали несколько важных рекомендаций, чего стоит избегать при планировании интерьера, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем.

Фото: Pexels by Blue Bird, CC0

Многоуровневые натяжные потолки, которые когда-то пользовались популярностью, теперь считаются устаревшими. Эти конструкции отнимают слишком много пространства и не оправдывают себя с точки зрения эстетики, особенно если речь идёт о сложной геометрии и ярких цветах.

Арочные дверные проёмы, хотя и не запрещены, всё же подходят далеко не для всех интерьерных стилей. В большинстве случаев предпочтение стоит отдавать стандартным дверным проёмам, которые более практичны и универсальны.

Декоративная штукатурка, а также элементы золочения, серебрения и другие блестящие текстуры, по мнению специалистов, чаще всего нарушают гармонию в интерьере. Эти элементы привлекают слишком много внимания и не всегда удачно вписываются в общий стиль помещения.

Использование искусственного камня для создания декоративных "островков" на стенах также считается пережитком прошлого. Такой приём напоминает интерьеры 2000-х годов и редко выглядит уместно в современных интерьерах.

Наконец, гипсокартонные конструкции, которые часто применяются для добавления оригинальности, на самом деле нередко выглядят неуклюже и не соответствуют современным трендам, поэтому их также рекомендуется избегать.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.



Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.



Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование").



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