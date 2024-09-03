Хотите сэкономить на покупке квартиры? Вот семь хитростей для снижения цены

Семь способов получить скидку при покупке квартиры

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует семь ключевых факторов, которые могут помочь покупателю добиться скидки при покупке квартиры на вторичном рынке.

Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

Во-первых, основанием для торга может стать неудовлетворительное состояние недвижимости, особенно если требуется замена важных элементов, таких как сантехника, вентиляция, двери или окна.

Дополнительную скидку в размере 3-5% можно просить, если жилье расположено в старом, неухоженном доме с потрескавшейся штукатуркой и неприглядным подъездом, пишет РБК.

Еще одним фактором, который может склонить собственника к уступке в цене, является его спешка с продажей квартиры. Возможности для торга также увеличиваются при альтернативных сделках.

Кроме того, покупатель может использовать такие аргументы, как недавний переход квартиры в собственность, нахождение жилья в залоге, неудобное расположение на неудачном этаже или наличие шумных соседей, чтобы договориться о снижении цены.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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