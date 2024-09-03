Зоопарки — новый тренд в недвижимости: почему покупка квартиры рядом с ними может стать золотой жилой

Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жителям мегаполисов России может быть выгодно приобретать жилье вблизи зоопарков. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рекомендовал гражданам рассматривать такие локации для покупки недвижимости.

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Заместитель министра отметил, что стоимость квадратного метра в этих районах увеличивается быстрее, чем в других местах. Такие квартиры хорошо подходят как для проживания, так и для сдачи в аренду, и в дальнейшем могут быть проданы без потерь в цене, сообщает aif.ru.

Одним из факторов, делающих жилье у зоопарков привлекательным для инвесторов, является развитая коммунальная инфраструктура, которая минимизирует риск аварий и ремонта труб.

Также такие районы характеризуются хорошей транспортной доступностью. Кроме того, Стасишин подчеркнул наличие удобств для семей с детьми как ещё одно значимое преимущество.

Уточнения

Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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