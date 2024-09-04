Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые шаги для сияющего образа за два дня до мероприятия
Как питание фастфудом изменило самочувствие диетолога
Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей
Эксперт прогнозирует значительный рост спроса на СПГ
В Новгородской области пройдут соревнования по скоростной рубке капусты
Жители Тюмени находят в своих электронных медкартах несуществующие болезни
Новый этап развития завода Mazda-Sollers во Владивостоке
Мошенники из Хабаровска создают фейковые видео при помощи искусственного интеллекта
Что можно и чего нельзя делать после ботокса

Стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла в среднем до 40 тысяч рублей

"Яндекс Аренда": в России выросли цены на съёмное жильё
1:39
Недвижимость

В августе цены на аренду жилья в российских городах-миллионниках выросли в среднем на 12,4 % и достигли 40 тысяч рублей. Наибольший рост цен наблюдался в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе, что связано со снижением предложения на рынке аренды.

"Яндекс Аренда": в России выросли цены на съёмное жильё
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков объяснил увеличение цен сокращением предложения в активный сезон. В городах-миллионниках объём сдаваемых в долгосрочную аренду объектов уменьшился в среднем на 12,5 %. Из предложения ушли наиболее ликвидные и дешёвые квартиры, а также студии, одно- и двухкомнатные объекты. Трёх- и многокомнатные квартиры остаются на рынке аренды дольше, сообщает Газета.Ru.

Эксперт ожидает постепенной стабилизации рынка в сентябре. Динамика роста стоимости аренды замедлится, а предложение вернётся к обычным рыночным показателям. Снижение предложения в августе сильнее всего коснулось Нижнего Новгорода, Красноярска, Уфы, Самары и Новосибирска.

Однако в трёх городах-миллионниках количество сдаваемых в долгосрочную аренду квартир увеличилось. Например, в Санкт-Петербурге (+6,9 %), Казани (+5,9 %) и Краснодаре (+0,5 %). Увеличение предложения может быть связано с постепенным отъездом туристов и переориентацией владельцев квартир на долгосрочную аренду.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
В России предложили ввести безвизовый режим для граждан дружественных государств
Исследование показало, как спиральные узоры на Марсе связаны с его климатом
Строгая архитектура, богатство истории и новации: чем интересен швейцарский Цюрих
Канада и США увеличили импорт российской фанеры
Кардиолог: девять групп препаратов могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы
Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ
Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду
Как избавиться от ржавчины в утюге
Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.