Стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла в среднем до 40 тысяч рублей

"Яндекс Аренда": в России выросли цены на съёмное жильё

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В августе цены на аренду жилья в российских городах-миллионниках выросли в среднем на 12,4 % и достигли 40 тысяч рублей. Наибольший рост цен наблюдался в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе, что связано со снижением предложения на рынке аренды.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков объяснил увеличение цен сокращением предложения в активный сезон. В городах-миллионниках объём сдаваемых в долгосрочную аренду объектов уменьшился в среднем на 12,5 %. Из предложения ушли наиболее ликвидные и дешёвые квартиры, а также студии, одно- и двухкомнатные объекты. Трёх- и многокомнатные квартиры остаются на рынке аренды дольше, сообщает Газета.Ru.

Эксперт ожидает постепенной стабилизации рынка в сентябре. Динамика роста стоимости аренды замедлится, а предложение вернётся к обычным рыночным показателям. Снижение предложения в августе сильнее всего коснулось Нижнего Новгорода, Красноярска, Уфы, Самары и Новосибирска.

Однако в трёх городах-миллионниках количество сдаваемых в долгосрочную аренду квартир увеличилось. Например, в Санкт-Петербурге (+6,9 %), Казани (+5,9 %) и Краснодаре (+0,5 %). Увеличение предложения может быть связано с постепенным отъездом туристов и переориентацией владельцев квартир на долгосрочную аренду.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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