У неплательщиков за коммунальные услуги появился шанс списать старые долги

Юрист Ирина Сивакова уже объясняла, что в отношении давнишних коммунальных долгов есть правовая неопределённость. С одной стороны, на них распространяется норма о трёхлетнем сроке исковой давности — то есть по его истечению коммунальщикам откажут во взыскании. С другой — суды отказывали и должникам, требовавшим списать старую задолженность.
Похоже, в этом вопросе поставлена точка. Во всяком случае, создан судебный прецедент, о котором рассказала всё та же Сивакова.
Жилец долгое время не передавал показания счётчика электроснабжающей организации, и плату за свет ему начисляли по нормативу потребления. А когда передал, ему выставили счёт на 85 с лишним тысяч — разницу между оплаченной и фактически израсходованной энергией.
Гражданин не стал платить, а компания — обращаться в суд за взысканием долга. Спустя год ему направили уведомление о том, что его задолженность превысила сумму за два расчётных периода, что дает право приостановить энергоснабжение квартиры. В ответ гражданин направил несколько претензий, требуя списать старую задолженность, но ему лишь предложили её оплатить.
Должник обратился в суд с требованием перерасчёта с исключением доначисленной задолженности. Три инстанции отказали истцу, а Верховный суд встал на его сторону.
Фемида учла, что:
"Как видно, новое решение Верховного суда РФ дает шанс многим гражданам добиться, наконец, списания своих старых коммунальных долгов", — заключила юрист.
Искова́я давность — установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
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