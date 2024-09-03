Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студенты МГУТУ стали участниками "Диалога с героем"
Ухудшение состояния бровей: что делать и как избежать
Опасности вождения во время грозы: что нужно знать
Врач Шарина: для сохранения здоровья сосудов важно отказаться от вредных привычек
Кудрицкий объяснил причину своего увольнения
Российским туристам объяснили их права при задержке рейсов
Моторист призвал водителей заливать спирт в бензобак, чтобы продлить ресурс машины
В Полтаве уничтожены украинские военные и офицеры НАТО
PLOS ONE: учёные выявили ключевые факторы при болезни Альцгеймера

У неплательщиков за коммунальные услуги появился шанс списать старые долги

В вопросе просроченной коммунальной задолженности создан судебный прецедент
2:15
Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова уже объясняла, что в отношении давнишних коммунальных долгов есть правовая неопределённость. С одной стороны, на них распространяется норма о трёхлетнем сроке исковой давности — то есть по его истечению коммунальщикам откажут во взыскании. С другой — суды отказывали и должникам, требовавшим списать старую задолженность.

В вопросе просроченной коммунальной задолженности создан судебный прецедент
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Похоже, в этом вопросе поставлена точка. Во всяком случае, создан судебный прецедент, о котором рассказала всё та же Сивакова.

Жилец долгое время не передавал показания счётчика электроснабжающей организации, и плату за свет ему начисляли по нормативу потребления. А когда передал, ему выставили счёт на 85 с лишним тысяч — разницу между оплаченной и фактически израсходованной энергией.

Гражданин не стал платить, а компания — обращаться в суд за взысканием долга. Спустя год ему направили уведомление о том, что его задолженность превысила сумму за два расчётных периода, что дает право приостановить энергоснабжение квартиры. В ответ гражданин направил несколько претензий, требуя списать старую задолженность, но ему лишь предложили её оплатить.

Должник обратился в суд с требованием перерасчёта с исключением доначисленной задолженности. Три инстанции отказали истцу, а Верховный суд встал на его сторону.

Фемида учла, что:

  • обращение с иском было для гражданина единственной возможностью защититься от оплаты задолженности, которую ответчик вовремя не выявил;
  • электросетевая компания не реализовала своё право на обращение в суд с иском, при рассмотрении которого потребитель мог заявить о применении срока исковой давности;
  • гражданин не прекращал оплату — значит, эти средства шли на погашение ранее возникшей задолженности, что незаконно;
  • кроме того, ответчик не сумел доказать, что своевременно уведомлял клиента о задолженности.

"Как видно, новое решение Верховного суда РФ дает шанс многим гражданам добиться, наконец, списания своих старых коммунальных долгов", — заключила юрист.

Уточнения

Искова́я давность — установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Опасности вождения во время грозы: что нужно знать
Врач Шарина: для сохранения здоровья сосудов важно отказаться от вредных привычек
Кудрицкий объяснил причину своего увольнения
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР
Российским туристам объяснили их права при задержке рейсов
Моторист призвал водителей заливать спирт в бензобак, чтобы продлить ресурс машины
В Полтаве уничтожены украинские военные и офицеры НАТО
PLOS ONE: учёные выявили ключевые факторы при болезни Альцгеймера
Как добиться идеальной гладкости зоны бикини без раздражений
Тренер объяснил, почему у некоторых не получается встать в позу ворона из йоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.