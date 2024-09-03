У неплательщиков за коммунальные услуги появился шанс списать старые долги

В вопросе просроченной коммунальной задолженности создан судебный прецедент

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова уже объясняла, что в отношении давнишних коммунальных долгов есть правовая неопределённость. С одной стороны, на них распространяется норма о трёхлетнем сроке исковой давности — то есть по его истечению коммунальщикам откажут во взыскании. С другой — суды отказывали и должникам, требовавшим списать старую задолженность.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Похоже, в этом вопросе поставлена точка. Во всяком случае, создан судебный прецедент, о котором рассказала всё та же Сивакова.

Жилец долгое время не передавал показания счётчика электроснабжающей организации, и плату за свет ему начисляли по нормативу потребления. А когда передал, ему выставили счёт на 85 с лишним тысяч — разницу между оплаченной и фактически израсходованной энергией.

Гражданин не стал платить, а компания — обращаться в суд за взысканием долга. Спустя год ему направили уведомление о том, что его задолженность превысила сумму за два расчётных периода, что дает право приостановить энергоснабжение квартиры. В ответ гражданин направил несколько претензий, требуя списать старую задолженность, но ему лишь предложили её оплатить.

Должник обратился в суд с требованием перерасчёта с исключением доначисленной задолженности. Три инстанции отказали истцу, а Верховный суд встал на его сторону.

Фемида учла, что:

обращение с иском было для гражданина единственной возможностью защититься от оплаты задолженности, которую ответчик вовремя не выявил;

электросетевая компания не реализовала своё право на обращение в суд с иском, при рассмотрении которого потребитель мог заявить о применении срока исковой давности;

гражданин не прекращал оплату — значит, эти средства шли на погашение ранее возникшей задолженности, что незаконно;

кроме того, ответчик не сумел доказать, что своевременно уведомлял клиента о задолженности.

"Как видно, новое решение Верховного суда РФ дает шанс многим гражданам добиться, наконец, списания своих старых коммунальных долгов", — заключила юрист.

Уточнения

Искова́я давность — установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено.



Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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