Названо имя нового владельца роскошных хором сбежавшего стендапера Шаца* в Санкт-Петербурге

Квартиру комика Михаила Шаца* в Санкт-Петербурге купил бывший вице-губернатор Ленинградской области, передаёт во вторник EADaily со ссылкой на SHOT.
Переехавший после начала СВО в Израиль юморист выставил на продажу 82-метровую трёхкомнатную квартиру на Моховой недалеко от Марсова поля за 40 миллионов рублей. Полгода её показывали покупателям, даже не сняв со стен семейные фото Шацев.
Цену пришлось снизить до 33 миллионов — и покупатель нашёлся. Им стал 53-летний Георгий Богачёв, с 2012 по 2015 год занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области, а ныне — простой бизнесмен. Он возглавлял Союз строительных организаций Ленинградской области и координировал "Национальное объединение строителей" по Северо-Западному федеральному округу.
*) Минюстом РФ Михаил Шац признан физлицом, выполняющим функции иноагента.
По сведениям издания, артист намеревался обжаловать статус иноагента в Европейском суде по правам человека.
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