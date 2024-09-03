Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться идеальной гладкости зоны бикини без раздражений
PLOS ONE: учёные выявили ключевые факторы при болезни Альцгеймера
Тренер объяснил, почему у некоторых не получается встать в позу ворона из йоги
Рецепт маринованных болгарских перцев на зиму
Переговоры России и Китая по "Силе Сибири-2" выходят на новый этап
Врач Васильева: трансжиры негативно влияют на работу поджелудочной железы
Сергей Козлов: "Через фестиваль спорта хотим популяризировать здоровый образ жизни"
Live Science: алкоголь подавляет страх, но не повышает честность
Как сделать волосы гладкими без вреда: советы трихологов

Названо имя нового владельца роскошных хором сбежавшего стендапера Шаца* в Санкт-Петербурге

Квартиру комика Шаца* в Петербурге купил экс-чиновник, выяснил SHOT
1:12
Недвижимость

Квартиру комика Михаила Шаца* в Санкт-Петербурге купил бывший вице-губернатор Ленинградской области, передаёт во вторник EADaily со ссылкой на SHOT.

Квартиру комика Шаца* в Петербурге купил экс-чиновник, выяснил SHOT
Фото: IG Михаила Шаца is licensed under public domain

Переехавший после начала СВО в Израиль юморист выставил на продажу 82-метровую трёхкомнатную квартиру на Моховой недалеко от Марсова поля за 40 миллионов рублей. Полгода её показывали покупателям, даже не сняв со стен семейные фото Шацев.

Цену пришлось снизить до 33 миллионов — и покупатель нашёлся. Им стал 53-летний Георгий Богачёв, с 2012 по 2015 год занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области, а ныне — простой бизнесмен. Он возглавлял Союз строительных организаций Ленинградской области и координировал "Национальное объединение строителей" по Северо-Западному федеральному округу.

*) Минюстом РФ Михаил Шац признан физлицом, выполняющим функции иноагента.

По сведениям издания, артист намеревался обжаловать статус иноагента в Европейском суде по правам человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности Сергей Лебедев
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Французы не смогли продать свои "Рафали" Казахстану
В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Польза пломбира и вред вафельного стаканчика
Загадочные смерти россиянок в Турции: совпадение или нет?
Опасные ошибки с матовой помадой: что нужно знать
Учёные выяснили, что обезьяны игрунки используют имена в общении
Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре
Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.