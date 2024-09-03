Модные стили интерьера в 2024 году: обратите на них внимание

Советы экспертов: как выбрать стиль интерьера для своего дома

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как выбрать стиль интерьера дома

Подумайте, какие цвета, фактуры, материалы вам обычно нравятся в интерьерах других домов. Можно как остановиться на классике, так и выбрать сочетание нескольких стилей одновременно.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Чтобы правильно выбрать стиль интерьера, прислушайтесь к себе: учитывайте ритм своей жизни и предпочтения. Наибольшей популярностью сегодня пользуются эклектичные интерьеры, где присутствуют элементы сразу нескольких стилей.

Какой стиль интерьера в моде в 2024 году

Современный интерьер воспринимается как визуально легкий, продуманный до мелочей. Актуален дизайн с элементами лофта. К трендам интерьера можно отнести его узнаваемые черты: сдержанные темные тона, детали из металла и стекла, отделку из цемента и кирпича.

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