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Умный ремонт: как сделать интерьер шикарным без больших трат

Как сделать красивый, но бюджетный ремонт
1:06
Недвижимость » Ремонт

Ремонт может обойтись в круглую сумму, но это не всегда так! Узнайте, как создать стильный и уютный интерьер, не опустошая кошелек.

Как сделать красивый, но бюджетный ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Планирование. Начните с четкого плана и бюджета. Определите приоритеты и выделите средства на наиболее важные элементы.

2. DIY-проекты. Сделайте что-то своими руками! От покраски стен до создания декора — это не только экономит деньги, но и добавляет индивидуальности вашему пространству.

3. Перекраска мебели. Обновите старую мебель с помощью краски или обивки. Это придаст ей новый вид без необходимости покупки новых предметов.

4. Покупка на распродажах. Следите за акциями и распродажами в магазинах. Вы можете найти стильные вещи по сниженным ценам.

5. Минимализм. Не перегружайте пространство лишними предметами. Простота и минимализм создадут ощущение стиля и свободы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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