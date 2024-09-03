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Как избежать накопления влаги и неприятного запаха в ванной комнате: советы по уходу и правильному проветриванию

Домохозяйки поделились эффективными способами устранения влажности в ванной
1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чтобы эффективно бороться с повышенной влажностью в ванной комнате, опытные хозяйки рекомендуют после каждого душа протирать все поверхности. Это простое действие значительно снижает влажность в помещении, предотвращая образование плесени.

Домохозяйки поделились эффективными способами устранения влажности в ванной
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Эксперты советуют для поддержания оптимального уровня влажности оставлять дверь ванной комнаты открытой после душа, чтобы пар мог свободно выходить. Дополнительно следует позаботиться о качественной вентиляции, ведь именно она играет ключевую роль в контроле влажности. Важно регулярно чистить вентиляционные каналы, чтобы избежать их засорения. Если система вентиляции работает исправно, влага не скапливается, а риск возникновения неприятного запаха и плесени сводится к минимуму. Однако, если вентиляция не справляется со своей задачей, в ванной комнате неизбежно возникнут проблемы с влажностью, плесень и другие неприятные последствия.

Опытные домохозяйки также советуют использовать специальные осушители воздуха, которые помогают снизить влажность в ванной. Кроме того, они рекомендуют отказаться от привычки сушить бельё в ванной, так как это способствует повышению влажности. Лучше развешивать бельё на сушилке или выносить его на балкон, сообщает издание "БелНовости".

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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