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Жалюзи против штор: какой выбор станет идеальным решением для квартиры

Жалюзи или шторы: что выбрать в квартиру
1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор между жалюзи и шторами может стать настоящей головной болью. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, но какой из них подходит именно вам? Давайте разберемся, что выбрать для вашего интерьера.

Жалюзи или шторы: что выбрать в квартиру
Фото: PxHere is licensed under CC0

1. Функциональность

Жалюзи идеально подходят для тех, кто хочет полностью контролировать световой поток. Они легко регулируются и могут закрывать окно полностью или частично. Шторы же создают уют и тепло, но могут не обеспечивать такой же гибкости.

2. Стиль

Жалюзи придают современный и минималистичный вид, в то время как шторы добавляют романтики и изысканности. Если ваш интерьер выполнен в строгом стиле, жалюзи могут стать идеальным выбором. Для классических интерьеров лучше подойдут шторы.

3. Уход

Жалюзи легче чистить — достаточно протереть их влажной тряпкой. Шторы требуют стирки и глажки, что может быть трудоемким процессом. Если у вас нет времени на уход, возможно, стоит выбрать жалюзи.

4. Цена

Жалюзи обычно дешевле в установке и обслуживании. Однако красивые шторы могут стать акцентом вашего интерьера и добавить ему уникальности.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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