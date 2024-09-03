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Какие дизайнерские решения помогут визуально расширить пространство в маленькой квартире

Как увеличить пространство в маленькой квартире: полезные дизайнерские приёмы
2:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Планируя ремонт в небольшой квартире, стоит учитывать множество нюансов, чтобы избежать распространённых ошибок, которые могут сделать пространство ещё меньше и неудобнее.

Как увеличить пространство в маленькой квартире: полезные дизайнерские приёмы
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Первое, на что нужно обратить внимание, — это использование крупных элементов декора, таких как большая люстра. Она, безусловно, привлекает внимание, но в маленькой комнате она будет лишь утяжелять пространство, делая его более тесным. Лучше отдать предпочтение световым композициям, равномерно распределённым по периметру комнаты, что поможет визуально расширить помещение.

Крупные рисунки на обоях также могут сыграть с вами злую шутку. Они создают ощущение сжатости пространства. Для небольших квартир подойдут однотонные обои или материалы с мелким ненавязчивым узором. Холодные оттенки особенно хороши для визуального увеличения пространства, так как они способны "отодвигать" стены.

Массивные двери и громоздкая мебель также не лучший выбор для малогабаритного жилья. Они визуально съедают пространство, делая его ещё более тесным. Компактные раздвижные двери или вообще их отсутствие — отличная альтернатива. Также стоит рассмотреть подвесную мебель: полки, тумбы и столики, которые не только сэкономят пространство, но и придадут интерьеру лёгкость.

Тёмные цвета в отделке и текстиле могут превратить небольшую комнату в тесное помещение. Светлые и прозрачные материалы, напротив, создают ощущение простора и лёгкости. Также стоит избегать контрастного пола, который может зрительно разделять пространство на части и ещё больше уменьшать его.

Перегородки, которые часто используются для зонирования, в небольшой квартире могут наоборот разделять и уменьшать пространство. Вместо них лучше использовать мебель для разделения функциональных зон, сохраняя при этом ощущение единого пространства.

Наконец, не стоит увлекаться множеством аксессуаров. Они могут загромождать помещение и создавать ощущение хаоса. Лучше выбрать несколько ярких и функциональных предметов, которые дополнят интерьер и не будут излишне захламлять пространство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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