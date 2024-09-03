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Как правильно выбрать ковры и мебель для создания стильного интерьера, который впечатлит гостей

Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
1:32
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Каждый хозяин дома стремится создать уютное и красивое пространство, которое не оставит равнодушными гостей и вызовет у них восхищение вкусом владельцев. Однако достичь этого не всегда легко, так как существует множество нюансов, которые могут испортить общее впечатление о жилище.

Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Особое внимание следует уделять выбору мебели и текстиля для дома, поскольку именно они формируют атмосферу и характер интерьера. Например, ковры. В моду снова входят винтажные модели, однако важно выбирать те, которые не имеют слишком длинного ворса и однотонного рисунка. Такие ковры могут стать стильным акцентом, если они гармонируют с остальным интерьером.

Мебель также играет ключевую роль в создании уютного дома. Предпочтение стоит отдавать мягким, естественным оттенкам, которые легко вписываются в любой интерьер. Яркие и кричащие цвета, такие как кислотно-зеленый или ярко-желтый, могут сделать помещение вычурным и лишить его гармонии.

Ещё одним важным аспектом является выбор цвета мебели. Ранее цвет венге считался признаком хорошего вкуса и практичности. Однако сегодня он утратил свою актуальность, так как быстро теряет привлекательный внешний вид. Современные дизайнеры советуют выбирать однотонные предметы натуральных цветов, которые выглядят стильно и современно, и при этом долго сохраняют свою эстетику.

Уточнения

Венге — редкая и ценная порода тропической древесины, получаемая от дерева Венге (Millettia laurentii).

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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