Российский рынок аренды жилья ждут перемены: что изменится для арендаторов

Власти планируют навести порядок на рынке аренды жилья. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, в настоящее время рассматриваются различные меры, направленные на систематизацию этой сферы.
Пахомов отметил, что в большинстве стран рынок аренды уже упорядочен: государство не контролирует его напрямую, но обеспечивает надзор и создаёт единые базы данных и агрегаторы. Он уверен, что российский рынок также будет приведён в порядок, и решения, которые обеспечат ответственность всех участников, будут приняты.
Депутат подчеркнул, что упорядочение рынка аренды жилья повысит уверенность его участников в своей защищённости. Это также будет способствовать привлечению инвесторов в данный сектор экономики. По его мнению, важно запускать государственные программы, предусматривающие фиксированную стоимость аренды, что станет дополнительным стимулом для инвестиций.
Пахомов напомнил, что президент ранее поручил активизировать развитие этой отрасли, и выразил уверенность, что соответствующие решения для развития некоммерческого найма жилья будут найдены.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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