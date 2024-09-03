Российский рынок аренды жилья ждут перемены: что изменится для арендаторов

Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Власти планируют навести порядок на рынке аренды жилья. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, в настоящее время рассматриваются различные меры, направленные на систематизацию этой сферы.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пахомов отметил, что в большинстве стран рынок аренды уже упорядочен: государство не контролирует его напрямую, но обеспечивает надзор и создаёт единые базы данных и агрегаторы. Он уверен, что российский рынок также будет приведён в порядок, и решения, которые обеспечат ответственность всех участников, будут приняты.

Депутат подчеркнул, что упорядочение рынка аренды жилья повысит уверенность его участников в своей защищённости. Это также будет способствовать привлечению инвесторов в данный сектор экономики. По его мнению, важно запускать государственные программы, предусматривающие фиксированную стоимость аренды, что станет дополнительным стимулом для инвестиций.

Пахомов напомнил, что президент ранее поручил активизировать развитие этой отрасли, и выразил уверенность, что соответствующие решения для развития некоммерческого найма жилья будут найдены.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.