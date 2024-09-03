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Как современный ремонт и обустроенное рабочее место влияют на успех сдачи квартиры в аренду

Эксперты рассказали, как сделать квартиру привлекательнее для арендаторов
1:32
Недвижимость

В условиях роста арендных ставок владельцам квартир необходимо принимать меры, чтобы привлечь арендаторов и максимально выгодно сдать свое жильё.

Эксперты рассказали, как сделать квартиру привлекательнее для арендаторов
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Эксперты в сфере недвижимости подчёркивают, что важным аспектом является создание комфортного и привлекательного пространства, которое будет выделяться среди других предложений. На первый план выходят такие факторы, как качественный ремонт, организация рабочего места и общее оформление интерьера.

Риелтор Павел Марковский советует использовать светлые тона при ремонте, так как они наиболее привлекательны для арендаторов, особенно в престижных районах. Нейтральные цвета и лаконичный дизайн создают ощущение простора и свежести, что особенно важно для молодых людей, которые активно ищут жилье с современным и стильным интерьером. Марковский отмечает, что такой подход не только отвечает последним трендам, но и способствует увеличению стоимости аренды.

Кроме того, учитывая растущую популярность удалённой работы, наличие оборудованного рабочего места и современная техника в квартире становятся дополнительными преимуществами. Это привлекает арендаторов, которым важен комфорт при работе из дома. Важно также предусмотреть возможность проживания с домашними питомцами и организовать удобную систему хранения вещей, что особенно ценится среди молодых арендаторов, сообщает "РБК Недвижимость".

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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