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Осень 2024 на рынке недвижимости: что ожидать от цен?

Осенний рынок недвижимости: прогноз
1:14
Недвижимость

К началу осени на рынке недвижимости складывается необычная ситуация. Согласно информации Life.ru, темпы роста цен на жилье замедлились, а в некоторых случаях цены даже остановились или начали снижаться.

Осенний рынок недвижимости: прогноз
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что касается вторичной недвижимости, то директор направления "Вторичный рынок" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома отметил, что спрос на квартиры в августе остался на уровне июля.

По его словам, вторичный рынок не пользуется субсидированной государственной ипотекой, а после повышения ключевой ставки Центробанком и последующего роста ипотечных ставок, покупатели-инвесторы начали уходить.

Остались в основном те, кто решает квартирный вопрос самостоятельно, прибегая к альтернативным сделкам или небольшим ипотечным кредитам для улучшения жилищных условий.

Шлома также уточнил, что по данным компании, объем ипотечных сделок на вторичном рынке за год сократился примерно в два раза. Продавцы не спешат снижать цены; многие предпочли просто снять свои объекты с продажи и подождать лучших условий. В результате предложение на рынке накапливается очень медленно.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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