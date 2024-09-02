Операции с недвижимостью под запретом: как и почему Финляндия хочет оградиться от русских

Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой запретить гражданам России совершать операции с недвижимостью на территории страны.
Соответствующий законопроект был разработан и представлен, сообщает агентство "Интерфакс".
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что такой запрет необходим для защиты страны от потенциально враждебных влияний, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Он отметил, что ранее финские власти не видели необходимости в полном запрете на сделки с недвижимостью, однако текущая ситуация с безопасностью вынудила пересмотреть эту позицию.
По словам Хяккянена, Россия активизировала использование различных средств для воздействия на критически важную инфраструктуру Финляндии.
Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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