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Выяснилось, сколько россияне зарабатывают на перепродаже квартир

"ФЛИП": каждая третья квартира в России покупается для дальнейшей перепродажи
1:43
Недвижимость

Россияне активно приобретают квартиры с целью дальнейшей перепродажи. Об этом рассказал директор инвестиционной компании "Флип" Евгений Шавнев.

"ФЛИП": каждая третья квартира в России покупается для дальнейшей перепродажи
Фото: Flickr by Hannah and Simon, CC BY-ND 2.0

Эксперт рассказал, что такая схема называется "флиппинг".

"Схема покупки квартир с целью продать называется флиппингом. Схема проста — инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15%", — объяснил Шавнев, которого цитирует Газета.Ru.

По оценкам эксперта, доля перепроданных квартир составляет от 5 % до 10 % в зависимости от региона. Шавнев отметил, что такие объекты пользуются большим спросом, так как покупатели могут сразу заселиться после покупки.

Эксперт также сообщил, что аренда приобретённой квартиры является ещё одним способом получения дохода. Средняя арендная ставка в России составляет 20-25 тысяч рублей. Таким образом, россияне могут заработать около 250 тысяч рублей в год, сдавая квартиру в аренду, заключил Шавнев.

Согласно данным "Яндекс Недвижимости", в июле лидерами среди городов-миллионников по самым низким ценам на квартиры стали Пермь, Воронеж, Уфа, Самара и Волгоград. Например, студию в новостройке Перми можно приобрести в среднем за 3,5 миллиона рублей, а в Воронеже — за 4,1 миллиона.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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