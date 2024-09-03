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Названо мощнейшее натуральное средство для чистки почти всего в доме, и это не уксус

Эксперт Нэнси Эмери: известковый налёт с крана удаляется лимоном за две минуты
2:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Известковый налёт на водопроводном кране может быть очень трудноудаляемым, но у одного эксперта по уборке есть средство, которое справится с пятнами за две минуты.

Эксперт Нэнси Эмери: известковый налёт с крана удаляется лимоном за две минуты
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Известковый налёт — распространённая неприятность в домах, его можно обнаружить везде, где регулярно используется вода, — например, в душевых лейках, унитазах, трубах, ваннах, чайниках и, конечно же, кранах. Его легко распознать — это твёрдый осадок белого цвета, похожий на мел, который образуется из-за большого количества карбоната кальция. Хотя для хозяек это может стать одной из самых неприятных проблем при уборке из-за быстро образующихся отложений, с ними легко справиться и удалить их с помощью подходящего средства.

Для борьбы с налётом мастер по уборке из Tap Warehouse Нэнси Эмери предложила использовать лимонный сок.

Лимоны — мощное чистящее средство, их можно использовать для чистки стёкол в душевых кабинах, чайников и микроволновых печей. Они также идеально подходят для чистки кранов, поскольку содержат лимонную кислоту, способную растворять известковый налёт.

"Чтобы избавиться от известкового налёта на кранах, вам нужно приготовить раствор лимонного сока и воды в соотношении 3:1", — заявила Эмери.

"Всё, что вам нужно сделать, — это использовать мягкую губку и аккуратно вытереть раствор, оставив его на кране на две минуты, чтобы растворить известковые отложения. По истечении времени тщательно промойте водой", — посоветовала она.

"Для особых покрытий вроде матовой латуни, матового чёрного или хрома, особенно важно избегать использования при чистке едких химикатов, таких как уксус. Лимоны довольно кислые, поэтому убедитесь, что вы не оставляете раствор лимонного сока дольше двух минут", — предупредила эксперт.

После ополаскивания кранов водой их следует вытереть насухо салфеткой из микрофибры. Это не только придаст блеск, но и поможет предотвратить появление известкового налёта в дальнейшем.

Лимонный раствор можно также использовать для очистки аэратора в кране (небольшой насадки, которая либо надевается на конец крана, либо вставляется внутрь имеющегося излива), который часто подвержен накоплению известкового налета. Для этого воспользуйтесь зубной щёткой и раствором лимонного сока.

Повторяйте эти процедуры регулярно, хотя бы раз в неделю — особенно если вы живёте в регионе с жёсткой водой.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот. При стандартных условиях лимонная кислота — трёхосновная карбоновая оксикислота, представляющая собой кристаллическое вещество белого цвета.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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