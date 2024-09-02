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Названа серьёзная трудность при продаже купленной на средства маткапитала квартиры

Соцфонд РФ предупредил об ограничениях при продаже купленного на маткапитал жилья
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Недвижимость

Социальный фонд РФ опубликовал разъяснения по вопросу продажи жилья, купленного с привлечением средств маткапитала, сообщила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она привела особенности таких сделок.

Соцфонд РФ предупредил об ограничениях при продаже купленного на маткапитал жилья
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в долевую собственность всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних. Поэтому для его продажи потребуется согласие органов опеки и попечительства.

Для этого нужно будет либо выделить ребёнку долю во вновь приобретаемом жилье не меньше, чем в прежнем, либо положить деньги от продажи доли на банковский счёт, открытый на имя ребёнка (снять средства с такого счёта он сможет только по достижении совершеннолетия).

При продаже жилья, с которого ещё не снято ипотечное обременение, понадобится также разрешение банка.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Получить материнский капитал можно только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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