Простые и эффективные способы, как очистить бассейн

Чтобы очистить воду, необходимо влить в нее перекись водорода в нескольких точках по периметру бассейна для получения нужной концентрации. Затем рекомендуется накрыть поверхность водоема защитной пленкой и подождать 24 часа. За это время вещество разложится на активный кислород, резервуар станет чистым и безопасным.
Внутреннее пространство фильтра заполнено мелким кварцевым песком, который свободно пропускает воду и задерживает нерастворимые частицы. В случае повреждения центрального стояка или сепараторов содержимое фильтра попадает в систему, в результате чего песок выпадает в осадок на дно бассейна.
Для наиболее эффективного удаления песка со дна используется пылесос. Гидравлический пылесос подключается шлангом к насадке или скиммеру. Затем начинается фильтрация бассейна и песок набирается со дна через щетку пылесоса.
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