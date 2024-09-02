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Простые и эффективные способы, как очистить бассейн

Полезные советы: как правильно чистить бассейн
1:05
Недвижимость

Правила ухода и чистки бассейна

Чтобы очистить воду, необходимо влить в нее перекись водорода в нескольких точках по периметру бассейна для получения нужной концентрации. Затем рекомендуется накрыть поверхность водоема защитной пленкой и подождать 24 часа. За это время вещество разложится на активный кислород, резервуар станет чистым и безопасным.

Полезные советы: как правильно чистить бассейн
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Как очистить бассейн от песка на дне

Внутреннее пространство фильтра заполнено мелким кварцевым песком, который свободно пропускает воду и задерживает нерастворимые частицы. В случае повреждения центрального стояка или сепараторов содержимое фильтра попадает в систему, в результате чего песок выпадает в осадок на дно бассейна.

Для наиболее эффективного удаления песка со дна используется пылесос. Гидравлический пылесос подключается шлангом к насадке или скиммеру. Затем начинается фильтрация бассейна и песок набирается со дна через щетку пылесоса.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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