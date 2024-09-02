Предсказано будущее цен на жильё в условиях катастрофического обвала спроса

Глава "Циан.Аналитики" исключил падение цен на жильё, несмотря на обвал спроса

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После завершения льготной ипотеки в июле зафиксировано существенное снижение спроса на жильё в новостройках. Эксперты рассказали "Известиям", как это повлияло на стоимость квартир и что с неё будет дальше.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Итоги месяца разнятся в зависимости от региона: где-то рост цен замедлился, а где-то они даже немного снизились.

"Каких-то реалистичных сценариев, при которых спрос (а за ним и цены) начнёт резко расти, пока не просматривается. Но и вероятность резкого снижения номинальных цен предложения с учётом специфики регулирования рынка с использованием эскроу-счетов также невелика. Наиболее ожидаемый сценарий — сохранение спроса на сегодняшних уровнях при стагнации цен", — прокомментировал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Застройщики на распутье — кто-то из них готов субсидировать ипотечные ставки за счёт своей прибыли, другие по-прежнему закладывают в стоимость банковскую комиссию, заметил директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

"Такая своего рода ценовая ловушка. Увеличивать нельзя снижать — где поставить запятую, каждый застройщик выбирает для себя, во многом в зависимости от объёма наполненности эскроу-счетов и заложенной маржинальности строительства", — добавил он.

Нельзя сказать, что цены совсем не падают — уже можно встретить скидки на квартиры до 20%, констатировал эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, автор Telegram-канала "Экономизм".

"Так что, с одной стороны, это можно назвать стагнацией, с другой — если разделять рынок по сегментам, то жилье класса ниже "бизнес", где доминируют ипотечные покупки, постепенно становится дешевле. Но опять-таки ждать, что завтра рынок упадет к ногам покупателей и квартиры провиснут в цене вдвое, наверное, не стоит", — сказал он.

На вторичном рынке давно уже стагнация, добавил Попов. "Уже на протяжении года скорость роста цен на вторичке не превышает 1% в месяц (а в последние четыре месяца есть и отрезки, когда они снижались). Сломать этот тренд достаточно сложно", — пояснил он.

"Средняя цена квадратного метра до конца года вряд ли будет расти: уж больно затяжной период высоких ставок, квартиры с дисконтом будут удерживать цену на нынешнем уровне. Рост возможен лишь при резком снижении ипотечных ставок, — заключил эксперт.

Уточнения

Жило́е помеще́ние — изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания людей.



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