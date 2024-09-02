Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин заявил о стремительном росте внутреннего туризма в России
The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик
Легализация криптовалют может облегчить импорт в условиях санкций
Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Как создать идеальные брови: советы от профессионала
"Росатом" подарил городу в Иркутской области новый облик
Уход за гортензиями в сентябре: как защитить и подготовить растения к зиме
Король Малайзии Искандар планирует купить российский Aurus Senat
Упражнения для создания рельефного пресса

Раскрыты самые популярные способы обмана хозяев квартир бессовестными ремонтниками

Эксперт Фёдор Васильев объяснил выгоду затягивающих ремонт бригад
1:27
Недвижимость » Ремонт

Эксперт по стройматериалам, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев раскрыл "Газете.Ru" самые популярные способы обмана хозяев квартир бессовестными ремонтниками.

Эксперт Фёдор Васильев объяснил выгоду затягивающих ремонт бригад
Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

"Некоторые подрядчики могут озвучивать слишком низкие цены на первоначальном этапе, чтобы привлечь ваше внимание. А затем, в процессе ремонта, они начинают увеличивать смету, ссылаясь на непредвиденный уровень сложности работ", — пояснил он.

Также распространено затягивание сроков выполнения ремонта. "Задержки в выполнении работ — одна из самых распространённых проблем. Недобросовестные подрядчики могут длительное время "тянуть" процесс, увеличивая тем самым расходы на ремонт за счёт клиента, если оплата идёт за количество отработанных дней. Чаще всего они таким образом затягивают процесс, ремонтируя одновременно несколько квартир", — рассказал собеседник издания.

Чтобы обезопасить себя от подобного рода неприятностей, следует максимально документировать ваши взаимоотношения с мастерами. Составляйте договор с этапами работ и сроками, смету, в которой прописаны все цены, и требуйте их неукоснительного соблюдения.

"Не оплачивайте большую сумму авансом. Разделите платёж на несколько этапов и делайте следующие выплаты только по мере завершения каждого из них", — добавил Васильев.

Уточнения

Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях. Евроремонт позиционируется как ремонт, выполненный с применением современных материалов. Слово появилось в 1990-х годах, но употребление слова «европейский» в связи с особыми достоинствами сложилось уже в XVIII веке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?
Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?
Последние материалы
Китайские банки начали блокировать платежи из России из-за русских имён
При выборе сорта чёрной смородины стоит учесть выбор дегустаторов
Кардиолог: тромбоз грозит людям с ожирением, диабетом и ещё трём категориям граждан
Подавляющее большинство россиян выразили готовность приобрести жильё на этапе строительства
Чем яйца полезны для волос
Politico: гимн Украины "вшили" в предвыборный софт США
Полезные советы: как правильно чистить бассейн
Как отучить кота запрыгивать на стол: без наказаний и стресса
В Италии удивились тому, как санкции против России ускорили дедолларизацию
Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.