Раскрыты самые популярные способы обмана хозяев квартир бессовестными ремонтниками

Эксперт Фёдор Васильев объяснил выгоду затягивающих ремонт бригад

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Эксперт по стройматериалам, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев раскрыл "Газете.Ru" самые популярные способы обмана хозяев квартир бессовестными ремонтниками.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

"Некоторые подрядчики могут озвучивать слишком низкие цены на первоначальном этапе, чтобы привлечь ваше внимание. А затем, в процессе ремонта, они начинают увеличивать смету, ссылаясь на непредвиденный уровень сложности работ", — пояснил он.

Также распространено затягивание сроков выполнения ремонта. "Задержки в выполнении работ — одна из самых распространённых проблем. Недобросовестные подрядчики могут длительное время "тянуть" процесс, увеличивая тем самым расходы на ремонт за счёт клиента, если оплата идёт за количество отработанных дней. Чаще всего они таким образом затягивают процесс, ремонтируя одновременно несколько квартир", — рассказал собеседник издания.

Чтобы обезопасить себя от подобного рода неприятностей, следует максимально документировать ваши взаимоотношения с мастерами. Составляйте договор с этапами работ и сроками, смету, в которой прописаны все цены, и требуйте их неукоснительного соблюдения.

"Не оплачивайте большую сумму авансом. Разделите платёж на несколько этапов и делайте следующие выплаты только по мере завершения каждого из них", — добавил Васильев.

Уточнения

Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях. Евроремонт позиционируется как ремонт, выполненный с применением современных материалов. Слово появилось в 1990-х годах, но употребление слова «европейский» в связи с особыми достоинствами сложилось уже в XVIII веке.



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