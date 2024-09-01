Забудьте о паркете: три неожиданные альтернативы, которые улучшат ваш интерьер

Три стильные альтернативы паркету для квартиры

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Паркет — это классический и элегантный выбор для напольного покрытия, но он может быть дорогим и требовательным в уходе. Если вы ищете альтернативы, вот три варианта, которые помогут создать стильный и функциональный интерьер.

Фото: upload.wikimedia.org by MatthiasMueller, CC BY-SA 4.0

1. Ламинат

Ламинат — один из самых популярных заменителей паркета. Он имитирует текстуру и внешний вид дерева, но стоит значительно дешевле. Ламинат устойчив к царапинам, влаге и ультрафиолетовым лучам, что делает его идеальным для помещений с высокой проходимостью.

2. Виниловое покрытие

Винил — это прочный и водостойкий материал. Современные виниловые покрытия могут точно имитировать древесину или камень, сохраняя при этом тепло и комфорт при ходьбе. Виниловое покрытие устойчиво к пятнам и повреждениям, что делает его отличным вариантом для кухонь и ванных комнат.

3. Пробковое покрытие

Пробковое покрытие — экологически чистый и натуральный материал, который обладает уникальными свойствами. Пробка теплая на ощупь и обладает звукоизоляционными свойствами, что делает её идеальной для спален и детских комнат.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.



Ламинированное напольное покрытие (от англ. Laminate от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



Покрытие пола — верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям. Термин для общего описания любого типа верхнего (отделочного) слоя конструкции пола. Выбор материала покрытия определяется для конкретного помещения с учетом его эксплуатации.



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