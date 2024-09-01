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Как сэкономить на ремонте: секреты от бывалых мастеров

Как сэкономить на ремонте квартиры
1:14
Недвижимость » Ремонт

Ремонт квартиры может оказаться довольно затратным мероприятием, но при правильном подходе к планированию и организации можно значительно сократить расходы.

Как сэкономить на ремонте квартиры
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Подготовка — ключ к экономии. Определитесь с дизайном и списком необходимых работ еще до начала ремонта. Это поможет избежать импульсивных решений, которые часто приводят к лишним затратам. Составьте подробную смету, включая стоимость материалов и работ.

Сегодня на рынке представлено множество материалов, которые по качеству не уступают дорогим аналогам, но стоят значительно дешевле. Например, ламинат может стать отличной альтернативой паркету, а плитка из керамики — мрамору.

Некоторые работы можно выполнить самостоятельно, особенно если у вас есть опыт и время. Например, покраска стен или укладка ламината — это задачи, которые можно освоить без привлечения специалистов. Вы также можете пригласить знакомых или друзей для помощи.

Покупка строительных материалов оптом может существенно снизить их стоимость. Кроме того, многие магазины предоставляют скидки на крупные заказы или акции.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Эконо́мия (др -греч. oikonomia — управление хозяйством) — многозначный термин:

  • Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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