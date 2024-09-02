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Выбор между ванной и душем: советы по оптимизации пространства и снижению расходов

Секреты экономии воды: почему душ выгоднее ванны?
2:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе между ванной и душем при обустройстве ванной комнаты возникает немало вопросов. Каждый вариант имеет свои преимущества, и ключевую роль играет размер помещения. Если ваша ванная комната достаточно просторная, вы можете установить и ванну, и душ, чередуя их в зависимости от настроения. Однако в большинстве случаев пространство ограничено, и приходится выбирать одно из двух.

Секреты экономии воды: почему душ выгоднее ванны?
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

С точки зрения экономии, душ оказывается более выгодным вариантом. Принятие ванны требует около 110 литров воды, тогда как пятиминутный душ расходует всего 40-50 литров. Разница в потреблении ресурсов становится ещё более заметной, если использовать энергосберегающие насадки для душа. Термостатические смесители также помогают сократить расход воды и сэкономить деньги. Но если вы предпочитаете ванну, стоит рассмотреть вариант установки душа прямо над ней, что позволит вам наслаждаться обоими видами водных процедур.

Душ не только экономит воду, но и ценное время, особенно в условиях утренней спешки. Он также более гигиеничен, поскольку грязь и пот моментально смываются с кожи, в отличие от ванной, где вода остаётся грязной на протяжении всего купания.

Если в вашей семье есть пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, душ становится более предпочтительным вариантом. Ванна может быть неудобной и даже опасной для них, в то время как душевые кабины с сиденьем и поручнями обеспечивают безопасность и комфорт.

Вместе с тем, ванна остаётся отличным выбором для тех, кто хочет расслабиться после напряжённого дня. Массажные ванны с гидромассажными форсунками и струями добавляют удовольствие и помогают снять стресс. Для нерешительных, имеющих небольшую ванную комнату, идеальным вариантом может стать ванна с высоким экраном, которая позволяет и принимать душ, и наслаждаться долгими ваннами.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая). Обычно ванные (душевые) комнаты оснащены ванной и/или душем и раковиной и другими сантехническими приборами. Ванные (душевые) комнаты в настоящее время часто оснащаются унитазами (что в России называется совмещённым санузлом), а также биде.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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